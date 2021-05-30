Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Трое из четырёх граждан США считают, что для Вашингтона очень важно достичь соглашения с КНДР о ядерном разоружении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейско-американского института экономики.

Согласно результатам опроса, проведённого с 6 по 10 мая среди 1000 жителей США, 75% респондентов считают, что решение вопроса о ядерном разоружении КНДР важно для США.

61% опрошенных считают, что сотрудничество Сеула и Вашингтона необходимо для решения вопросов, связанных с КНДР, а 69% респондентов придерживаются мнения, что США должны равняться на Южную Корею в вопросе переговоров по денуклеаризации КНДР.

57% американцев считают, что главным врагом для США является КНДР, 52% — РФ, 48% — Китай, 48% — Иран.