Москва, , 09:56 — REGNUM В воскресенье, 30 мая, в столице России ожидается по-сентябрьски холодная погода, температура воздуха до +15 °C. Об этом 30 мая рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что только на юге столичного региона непродолжительные дожди окажутся «эхом» уходящего атмосферного фронта, а в целом в Москве ожидается облачная с прояснениями и без осадков погода.

«Температура воздуха в столице +13… +15 °C, в Подмосковье — +11… +16 °C. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено», — добавил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москве за май выпало 93,3 миллиметра осадков, то есть почти две месячные нормы.