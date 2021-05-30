Брюссель, , 10:02 — REGNUM В настоящее время отношения между Россией и Европейским союзом «очень напряжены» на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в аэропорту Минска. Об этом 30 мая заявил глава Европейского парламента Дэвид Сассоли в интервью изданиям медиа-группы Funke.

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«Мы (Евросоюз — ред.) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — сказал он.

Также Сассоли указал в числе проблем ситуацию с блогером Алексеем Навальным и обострение конфликта на юго-востоке Украины.

Кроме того, глава Европейского парламента призвал принять дальнейшие меры для освобождения задержанного в Белоруссии Романа Протасевича.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки стало известно, что с 3 июня Соединенные Штаты намерены вернуть санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в Минске.