Сеул, , 09:43 — REGNUM Южнокорейские компании Samsung Display и LG Display приступили к производству дисплеев для новых смартфонов американской компании Apple. Об этом сообщает портал The Elec.

Смартфоны следующего поколения от Apple iPhone 13 впервые получат дисплеи с разрешением 120 Гц. Планируется, что более бюджетные модели будут оснащаться LTPS TFT OLED-дисплеями от LG Display, а модели высшего уровня — LTOP TFT OLED-экранами от Samsung.

Эксперты исследовательской компании Omdia ожидают, что в 2021 году Samsung Display произведёт 110 млн дисплеев для iPhone, а LG Display — 50 млн дисплеев. Ещё 9 млн экранов должна выпустить китайская компания BOE.

Отмечается, что производство экранов для iPhone 13 запущено на месяц раньше, чем для iPhone 12 в прошлом году. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году Apple представила новые модели смартфонов позже, чем обычно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года американская компания Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $89,6 млрд.

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