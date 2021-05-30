Лондон, , 09:35 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» одержал победу над командой «Манчестер Сити» в матче финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Драгау» в Порту и закончилась победой лондонцев с минимальным счетом 1:0.

Команда из Лондона стала победителем главного турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) второй раз. В прошлый раз «Челси» победил в Лиге чемпионов в сезоне 2011/12, переиграв в серии послематчевых пенальти мюнхенскую «Баварию».

При этом финале сезона 2007/08, проходившем в Москве, «Челси» проиграл по пенальти клубу «Манчестер Юнайтед».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аргентинский нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не смог сдержать слёз после поражения своей команды в матче финала Лиги чемпионов.

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