Сеул, , 09:33 — REGNUM В первом квартале 2021 года объём средств, потраченных гражданами Южной Кореи за рубежом с помощью банковских карт, составил $2,56 млрд, что на 28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

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По сравнению с четвертым кварталом 2020 года показатель сократился на 4,1%.

Как отметили в ЦБ, снижение показателя связано с ужесточением ограничений на передвижение из-за распространения «британского» штамма коронавируса и очередной волны коронавируса.

Известно, что с помощью кредитных карт граждане Южной Кореи потратили за рубежом $1,78 млрд, с помощью чековых карт — $754 млн, с помощью дебетовых карт — $23 млн, что меньше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 4,9%, 2,1% и 4%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели сократились на 69,7%, 29,4% и 0,9% соответственно.