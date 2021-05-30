30 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Поставленную на поток торговлю водительскими правами оптом и в розницу в Тюменской области, в которой замешан руководитель регионального ГИБДД, широко обсуждают в социальных сетях не только тюменцы, но и автомобилисты всей России.

Елена Миронова, , 10:09 — REGNUM Поставленную на поток торговлю водительскими правами оптом и в розницу в Тюменской области, в которой замешан руководитель регионального ГИБДД, широко обсуждают в социальных сетях не только тюменцы, но и автомобилисты всей России.

Иван Шишкин. Гнилое дерево, покрытое мхом, этюд. 1890

«Не доглядел за подчинёнными»

В середине мая 2021 года в Тюменской области были осуждены пятеро участников преступной группы, в которой состояли бывшие сотрудники ГИБДД и автошкол города Тобольска, торговавшие правами на управление автомобилем. С 2016-го по 2018 годы они за мзду выдавали водительские удостоверения всем желающим без обучения, сдачи экзаменов и прохождения медкомиссии. В зависимости от роли каждого из членов группы, суд приговорил их к лишению свободы от 12 до семи с половиной лет в колониях строгого и общего режима.

Но тобольский вопиющий случай оказался лишь вершиной айсберга. В торговле водительскими правами заподозрили начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств УМВД России по Тюменской области Михаила Жигалкина, было возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. Далее расследование пошло в соответствии с народной мудростью о рыбе, гниющей с головы. Силовики вышли на начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина. Он также находится под стражей.

В ГИБДД Government.ru

Дело масштабное, громкое — не каждый день раскрывают преступную сеть из сотрудников полиции. На канале «Россия 24» вышли «Расследования Эдуарда Петрова» с откровениями участников громкого дела.

Как выяснилось, в Тюмени сдать практическую часть экзамена на водительские права весьма сложно. После окончания автошколы тюменцы ждут заветного проезда по городу с инспектором ГИБДД по 3−6 месяцев. На пересдачу, по статистике автошкол, отправляется каждый шестой кандидат на получение водительских прав. Данная ситуация стала питательной средой для процветания коррупции. В Тюмени появилась альтернатива — можно до упора, бесконечно сдавать экзамен на вождение, а можно купить права по-быстрому, не теряя время и нервы. Гражданин Таджикистана, приехавший в Тюмень учиться на врача, не стал долго мучиться. Иностранец сообщает на камеру, что отдал земляку 50 тысяч рублей за автоправа. На сегодня в Тюмени выявлено шесть граждан среднеазиатской республики, которые без маеты с автошколами и экзаменами получили заветные документы на вождение. По словам Михаила Жигалкина, многие из них даже русского языка не знали.

Отметим, что Михаил Жигалкин своей причастности к коррупционной схеме не отрицает и открыто заявил журналистам, что действовал по приказу начальника областной Госавтоинспекции. Занявший пост руководителя региональной ГИБДД в декабре 2018 года Александр Селюнин свою вину отрицает, сообщая лишь о догадках, что некоторые водители получали удостоверения «не совсем правильно».

«Не доглядел за подчинённым. Пытался вмешиваться. Следствие разберётся в этом», — дистанцируется Селюнин.

Плотная связь Селюнина со строителями из Таджикистана была подтверждена его соседями по загородному коттеджу. Резиденция бывшего начальника областной ГИБДД по оценкам риелторов стоит около 25 млн рублей, зарплата высокопоставленного полицейского — 80 тыс. рублей в месяц. Но Селюнин утверждает, что загородная недвижимость в деревне Патрушево под Тюменью принадлежит его родителям, проживающим в Ярково. А в благосостояние семьи немалую толику вносит супруга арестованного, которая занимается пассажирскими перевозками. Весьма нескромные запросы и у 18-летнго сына Селюнина, который ездит на Toyota Land Cruiser Prado с правительственными номерами.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Каждого начгая можно привлекать»

Тюменцы ничуть не удивлены торговлей правами первыми лицами областного ГИБДД. Многие отмечают, что на место Александра Селюнина, чью вину во взяточничестве ещё предстоит доказать, придёт новый начальник и будет работать аналогично. Его арест называют не иначе, как «переделом кормушки». Ведь это третий по счёту начальник тюменской областной Госавтоинспекции, замешанный в коррупционных делах. Да и региональным властям наверняка известны махинации с водительскими правами, иначе бы не стали в Тюменской области устанавливать запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, к перевозкам пассажиров в такси, общественном городском и пригородном транспорте.

Как норма торговля водительскими правами воспринимается и жителями Югры.

«Практически каждого начгая можно привлекать по УК РФ. Все сотрудники занимаются монетизацией должностей. У нас в ХМАО на мой вопрос о причинах бездействия инспектора ДПС на очевидные нарушения ПДД мне честно ответили, что не было команды пресекать — и не будет. В руководстве ГИБДД округа и на ключевых постах стоят люди из Краснодара, а Краснодар — это рассадник кумовства, взяточничества и коррупции. Люди приехали на должностях деньги делать. Какая безопасность дорожного движения?» — пишет в комментариях житель Ханты-Мансийского округа.

Восьмой круг ада — Для обманувших недоверившихся Сандро Ботичелли

«Почему акцент делается на Тюмени? По всей стране гаишники торгуют правами и «красивыми» номерами. От Москвы до самых до окраин. Если со всеми нечистыми на руку гаишниками бороться, судов и судей в России не хватит», — высказал недовольство один из патриотов города.

Некоторые комментаторы отмечают, что коррупция в ГИБДД процветает, потому что «мы сами её всячески поощряем».

«Я родился в стране, где без денег за руль не садятся. Это норма жизни. И водителей, которые не дают гайцам на лапу, впору награждать», — иронизирует житель Новосибирска.

Действительно, только в России, наверное, мог появиться сатирический персонаж — честный гаишник Николай Лаптев. Помните в «Нашей Раше» скетч «В Иране за взятку отрубают руки, а в России получают права»? Актёр Сергей Светлаков изображает не берущего взятки гаишника с идиотским лицом, у которого дом — пустая кастрюля и сын постоянно падает в голодный обморок. Честный гаишник — это уже какое-то юродство в нашей стране получается. Поэтому терпим ГИБДД, которое мы заслужили.