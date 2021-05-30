Брюссель, , 09:23 — REGNUM Председатель Евросоюзного парламента Дэвид Сассоли считает, что ЕС должен ужесточить санкции против Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью изданияммедиа-группы Funke.

По словам Сассоли, отношения между Россией и Евросоюзом очень напряженные. Политик считает, что в связи с этим надо ужесточать антироссийские санкции. Кроме того, странам ЕС надо углублять контакты непосредственно с населением России и «гражданским обществом», то есть активно вмешиваться во внутренние дела РФ.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — сказал Сассоли.

Председатель Евросоюзного парламента упомянул и ситуацию с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, и конфликт в Донбассе.

Стоит отметить, что политику санкций Запад начал против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ. Этому предшествовал инспирированный Западом государственный переворот на Украине.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что политика санкций против России себя исчерпала.