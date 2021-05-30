Порту, Португалия, , 09:23 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не смог сдержать слёз после поражения своей команды в матче финала Лиги чемпионов нынешнего сезона с лондонским «Челси». Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом 32-летний футболист вышел в матче на игровое поле на замену на 77-й минуте встречи, которая состоялась на поле стадиона «Драгау» в Порту.

«Манчестер Сити» в первый раз в своей истории вышел в финал главного турнира Европы, клуб «Челси» выиграл в Лиге чемпионов во второй раз (первый раз в 2012 году).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лондонский «Челси» в рамках финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 одержал победу с минимальным счетом 1:0 над «Манчестер Сити».