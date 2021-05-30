Оренбург, , 10:02 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил мероприятия по нейтрализации неприятного запаха с иловых полей компании «Оренбург Водоканал» с генеральным директором группы компаний «Росводоканал» Антоном Михальковым.

«Нам нужна понятная дорожная карта действий Росводоканала. Необходимо срочно исправить ситуацию в посёлке. Я сам выезжал в Южный Урал и знаю, что приходится терпеть людям — это недопустимо, — сказал Денис Паслер. — С главами посёлка и района мы были на иловых полях. Кроме бытовых отходов, на поля есть возможность сливать промышленные отходы. За этим необходимо усилить контроль».

Компания предоставила план первоочередных мероприятий по исправлению экологической ситуации в посёлке. По слова Антона Михалькова, нештатная ситуация с многократным усилением запахов, идущих с иловых полей в сторону поселка Южный Урал, находится в фокусе внимания компании с первых дней. Оперативные меры в условиях экстремальной жары не дали ожидаемого эффекта. Все это время проводились необходимые экспертизы для поиска дальнейших решений по устранению проблемы, а представители Водоканала старались быть в диалоге с жителями.

«Сегодня выработаны дополнительные меры, которые мы реализуем в течение июня: оградим иловый полигон, проведем дополнительную чистку высушенных иловых осадков и их обработку органическими деструкторами. Также будет установлена дисперсная система туманообразования для препятствования распространению запахов», — заявил гендиректор группы компаний.

Уже 3 июня специалисты Водоканала проведут встречу с федеральными экспертами для разработки долгосрочных мер — на неë уже пригласили жителей поселка и представителей СМИ. Перенос иловых полей или утилизация осадка, накопленного за 47 лет, потребует серьезных технологических решений и глубокой всесторонней экспертизы.

«Вынуждены признать, что наши специалисты не в полной мере оценили риски с учетом конкретных погодных условий и продолжали заполнять иловые карты, расположенные в непосредственной близости от жилых поселков, что привело к этой удручающей ситуации. Сегодня для приема осадков сточных вод используются только дальние карты, ближние готовим к освобождению от подсушенного осадка. Соответствующие выводы сделаны, — подчеркнул Михальков. — Хотим заверить, что в течение всех 18 лет нашей работы в Оренбурге качество и комфорт жителей остаются для нас абсолютным приоритетом. Мы и дальше будем направлять все усилия, чтобы обеспечивать горожан качественными и бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения».

Напомним, жители села Южный Урал Оренбургского района Оренбургской области длительное время жалуются на зловоние. Источником неприятного запаха названы объекты Водоканала, расположенные возле жилой застройки.

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