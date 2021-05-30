Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Планируемая сделка по приобретению киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) принесёт компании Amazon права на несколько тысяч фильмов, включая известные франшизы. Об этом сообщил журналист Сэм Блейк в подкасте GeekWire.

В мае стало известно, что американский технологический гигант Amazon близок к закрытию сделки по приобретению известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Ожидается, что стоимость сделки, которую ещё должны одобрить регуляторы США, составит около $8,45 млрд.

Сэм Блейк рассказал, что при закрытии этой сделки Amazon получит права на более чем четыре тысячи фильмов MGM. Библиотека фильмов включает известные по всему миру франшизы о Джеймсе Бонде и Рокки, а также сериалы «Фарго» и «Рассказ служанки». Блейк добавил, что в общей сложности проекты MGM получили более 180 наград кинопремии «Оскар» и более 100 наград телевизионной премии «Эмми».

Журналист отметил, что это сделка станет второй по величине для компании Amazon. Крупнейшую сделку гигант закрыл в 2017 году, приобретя сеть магазинов Whole Foods за $13,7 млрд.

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