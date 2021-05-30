Москва, , 09:14 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что рост уровня заражения коронавирусом в российской столице после майских праздников объясняется сезонностью. Об этом Собянин сказала в интервью телеканалу «Россия 1».

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По словам Собянина, всплеск коронавирусной инфекции в Москве после майских праздников связан с эпидемиологической сезонностью.

«Был весенний рост, он был объективный: это такой эпидемиологический сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому и добавился ковид», — сказал мэр Москвы.

Также Собянин отметил, что многие москвичи провели майские праздники на даче и из-за этого не обращались в поликлиники и больницы.

«Многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — пояснил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве фиксируется некоторый рост уровня заражения коронавирусом. Так, 29 мая, в городе зафиксировали 3241 новых случаев заражения коронавирусом.