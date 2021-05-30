Москва, , 09:58 — REGNUM Рост числа выявляемых в столице России случаев заражения коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным, что является характерным для любых простудных заболеваний. Об этом 30 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Был весенний рост, он был объективный: это такой эпидемиологический сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому и добавился ковид», — сказал он.

Помимо этого, московский градоначальник указал, что также наблюдавшийся после майских праздников рост числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 и связанных с данной инфекцией госпитализаций наблюдался из-за того, что, как считает Собянин, «многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы».

«И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определенный всплеск», — добавил мэр Москвы.

Отметим, по состоянию на 29 мая в столице России за сутки был выявлен 3241 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.