Москва, , 09:00 — REGNUM Купание на надувных матрасах на водоемах опасно и запрещено, несмотря на то, что за это не предусматривается никакой ответственности. Об этом 30 мая напомнил в преддверии начала купального сезона начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

«Очень часто мы наблюдаем, что используют (для купания) надувные матрасы, совершенно не подозревая о той опасности, которая может произойти, особенно на больших водоемах», — приводит его ТАСС.

Также Печенин уточнил, что в данное время МЧС РФ не собирается устанавливать ответственность, так как любой человек «должен знать и понимать, что это запрещено».

Кроме этого, начальник отдела ГИМС российского МЧС указал, что случаи, когда человека на надувном матрасе сильным ветром либо течением уносило достаточно далеко от берега и ему затем была необходима помощь спасателей, происходили неоднократно. При этом также надувной матрас или другое надувное средство во время купания могут сдуться или лопнуть.

«Оно вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега и в силу воздействия, например, волны, это средство может перевернуться, и человек попадет в неприятную ситуацию, даже может утонуть», — добавил Печенин.

Отметим, в большинстве регионов России купальный сезон начинается с 1 июня.