Лондон, , 08:57 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей 33-летней возлюбленной Кэрри Саймондс. Церемония бракосочетания состоялась в Вестминстерском соборе 29 мая.

Напомним, что Джонсон уже много лет сожительствовал с Саймондс. Когда он стал премьер-министром она переехала вместе с ним в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. В 2019 году пара объявила о помолвке. В 2020 году у Джонсона и Саймондс родился сын Уилфред.

Предполагалось, что свадьба состоится летом 2022 года, однако церемония бракосочетания была проведена в обстановке секретности 29 мая 2021 года.

Свадьба состоялась в главном римско-католическом соборе Лондона, недалеко от Даунинг-стрит. На время церемонии охрана вокруг Вестминстерского собора была усилена.

Церемония длилась полтора часа. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку.

Стоит отметить, что для Джонсона это уже третий брак. Первый раз Джонсон женился в 1987 году на своей сокурснице по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн. Брак продлился три года. Во второй раз Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Они прожили вместе 25 лет. У Джонсона и Уилер четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор.