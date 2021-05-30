Сеул, , 08:50 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai сокращает модельный ряд выпускаемых двигателей внутреннего сгорания (ДВС), чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в электромобили. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, ещё в марте 2021 года руководство Hyundai одобрило резкое сокращение модельного ряда ДВС. Планируется, что число моделей таких двигателей будет сокращено в два раза. Этот шаг позволит компании выделить ресурсы для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере электрических двигателей, аккумуляторов и топливных элементов.

Ранее в Hyundai объявили о полном отказе от автомобилей с ДВС на рынках США, Китая и стран Западной Европы к 2040 году. Уже к 2025 году южнокорейский автопроизводитель планирует занять около 10% рынка электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Hyundai Motor Чжэ-хун Чан заявил, что в 2021 году глобальный спрос на электромобили вырастет на 30%.