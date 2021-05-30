30 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Стратегии НАТО и ЕС в Закавказье были ориентированы исключительно на Азербайджан, как страну, обладающую заметным запасом энергоресурсов, и меньше на Грузию и Армению, нацеленные на Европу. Да и зачем Евросоюзу включать в себя Грузию, с которой и так уже действует Соглашение об ассоциации с ЕС, которая выполняют все требования Брюсселя, не имея гарантий по сохранению стабильности?

Станислав Тарасов, , 10:10 — REGNUM



НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще совсем недавно в Киеве министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали трехсторонний меморандум о региональной безопасности и поддержке друг друга в процессе интеграции в Евросоюз. Было заявлено, что дальше «Ассоциированное трио» начнет активные переговоры с Брюсселем на предмет интеграции в Европейский союз, а также координации своих усилий в рамках программы «Восточное партнерство», что будет рассматриваться на саммите ВП в декабре 2021 года. Правда, при этом Тбилиси не отказался от собственных намерений подать в 2024 году заявку на членство в ЕС.

И вдруг гром среди ясного неба. Депутат Европейского парламента Марина Кальюранд, выступая на конференции, организованной порталом EURACTIV «Дорога Грузии в ЕС: что следующее?», заявила, что Тбилиси «не сможет получить «да», подав заявку на членство в Евросоюз в 2024 году». По ее словам, «в ЕС нет консенсуса по вопросу расширения, вступление не будет реалистичным в ближайшем будущем». Она порекомендовала Тбилиси «снизить амбиции». Такую же позицию обозначила и другой депутат Европарламента Виола фон Крамон в ходе «чаепития» в Брюсселе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Она отметила, что «сомневается в том, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в Евросоюзе будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте». «Раз не берете в Европу, то сделайте для Грузии хоть что-нибудь», — отреагировал посол Грузии в США Давид Бакрадзе в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. Он выступил с призывом к Вашингтону «сделать Грузию ключевым фактором политики Вашингтона в отношении Москвы», для чего президент США Джо Байден на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным «должен поднять вопрос о российской агрессии против Грузии, чтобы дать России недвусмысленный сигнал о том, что США полностью связаны с Грузией и инвестируют в будущее Черноморского региона».

Джо Байден (сс) Michael Stokes

Но верит ли в такое сам посол? Сказать сложно. Грузинская оппозиция полагает, что правящая «Грузинская мечта» не стремится «решать вопросы Тбилиси в контексте конфликта с Россией» и вряд ли желает, чтобы Байден «лишний раз напоминал президенту Путину о грузинской проблеме, которую США сами и создали, поддерживая в августе 2008 года в ходе кавказской войны Саакашвили». Не случайно и то, что Бакрадзе напоминает, как после второй карабахской войны влияние России в Закавказье стало усиливаться, и призывает Запад «перестать откладывать вопрос вступления Грузии в ЕС и в НАТО». Кстати, в Грузии болезненно отнеслись к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, минуя Тбилиси. Вместо американца в Тбилиси появился президент Польши Анджей Дуда, антироссийские заявления которого там были встречены, мягко говоря, неоднозначно и настороженно. В Грузии видят, что, с одной стороны, в США и Европе заявляют о «чрезвычайной стратегической важности» Черного моря. С другой, в Европе далеко не все настроены на серьезную конфронтацию с Россией и, как считает вице-президент «Атлантического совета Грузии» Бату Кутелия, «когда для Запада приоритетной темой является формирование новой системы безопасности на Черном море, постоянно упоминается Украина, ее членство в НАТО, а насчет Грузии даже у тех, кто реально болеет за нашу страну, никакого оптимизма насчет наших перспектив нет». В итоге ВВС со ссылкой на результаты опроса общественного мнения Национально-Демократического института (иностранный агент) констатирует: большая часть населения Грузии по-прежнему поддерживает стремление стать членом НАТО и ЕС. Но почти треть опрошенных (29%) считают, что Грузии следует вступить в Евразийский экономический союз — это на восемь процентных пунктов выше показателя аналогичного опроса, проведенного в апреле прошлого года.

Вице-президент «Атлантического совета Грузии» Бату Кутелия MDGovpics

То есть в закавказской республике постепенно растут пророссийские настроения и скептицизм в отношении Запада, что не является «продуктом российской пропаганды», как утверждают некоторые грузинские политики и их соратники на Западе. «Западные дипломаты только говорят, тянут до бесконечности все вопросы, которые существенны для Грузии, — утверждает ВВС, — и Грузия ничего от этого реально не получает». Брюссель выдвигает немало доводов, препятствующих, по его мнению, членству Тбилиси в ЕС. Утеря территориальной целостности, несоответствие стандартам, медленное проведение демократических реформ. Но эти претензии звучат уже не первый год. В этой связи важно иметь в виду следующие важные нюансы. После развала СССР единственный коридор и линии коммуникации между постсоветским пространством и ЕС формировался только на балтийском направлении. Страны Закавказья не получили «европрописку», так как не имели с Евросоюзом общего исторического прошлого. Правда, были стратегии НАТО и ЕС, но ориентированные исключительно на Азербайджан, как на страну, обладающую заметным запасом энергоресурсов, и меньше на Грузию, нацеленную на Европу. Сегодня Тбилиси, Ереван и Баку, как, впрочем, и раньше, находятся в состоянии геополитического кризиса, сталкиваются с проблемами в сфере безопасности. Зачем Евросоюзу в таком случае включать в себя страны Закавказья, особенно Грузию, с которой и так уже действует Соглашение об ассоциации, которая выполняет все требования ЕС, не имея гарантий по сохранению стабильности?

Тбилиси. Грузия (сс) Alexxx Malev

Представители Брюсселя продолжают заявлять о том, что все еще изучают потенциал Грузии и ее возможности для сотрудничества. В Тбилиси же стремление вступить в ЕС идет параллельно с политикой включения в НАТО, что рассматривается грузинскими политиками как некий единый процесс включения в так называемый западный блок. В то же время Евросоюз и НАТО могут ограничиться привилегированным партнерством разной степени и формата. Так может продолжаться годами, и это история вообще не про интеграцию в ЕС, а про что-то другое.