Ньон, Швейцария, , 08:50 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», который в завершившемся сезоне стал чемпионом России, перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) сезона-2021/22 попал в третью корзину.

Согласно регламенту данного турнира, в первую корзину попадают действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы стран, которые занимают первые шесть мест в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в настоящее время это Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия.

В то же время, команда из Санкт-Петербурга претендовала на попадание в первую корзину, однако для этого было необходимо, чтобы в финале главного клубного турнира Европы сезона-2020/21 победил «Манчестер Сити», который ранее стал чемпионом Англии.

При этом в финальном матче победил лондонский «Челси» и из-за этого «Зенит», так как Россия занимала седьмое месте в таблице коэффициентов УЕФА в конце сезона-2019/20, когда определялись еврокубковые квоты на сезон-2021/22, попал в третью корзину, где также находятся команды «Лейпциг», «Порту», амстердамский «Аякс» и «Аталанта» из Бергамо.

Отметим, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 должен состояться 28 мая в Санкт-Петербурге.