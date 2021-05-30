Сеул, , 08:49 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 163 457 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 30 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 5 399 015 человек. Уровень вакцинации составил 10,5%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 3 268 001 человек, а препаратом Pfizer — 2 131 014 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 8532 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 143 293 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 480 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 139 910.

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