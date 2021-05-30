Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Западные СМИ раскритиковали президента США Джозефа Байдена за довольно странные высказывания в адрес девочки во время речи на военной базе в штате Вирджиния 29 мая.

Выступая перед военными, Байден неожиданно обратил внимание на ученицу младших классов, которая сидела у края сцены.

«Мне нравятся ваши заколки для волос», — сказал американский президент.

«Вот что я скажу. Посмотрите на нее, она выглядит на 19 лет, сидит, скрестив ноги, словно юная леди», — добавил Байден.

В социальных сетях и ряде западных СМИ стали активно обсуждать эти странные высказывания Байдена.

Многие сочли их совершенно неуместными, также «тревожными и жуткими».

«Жуткий Джо зациклен на молодых девушках. Отвратительно», — написал один из пользователей сети микроблогов Twitter.

«Люди, это ваш президент… ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами», — отметил один из читателей британской газеты Daily Mail.

Другие считают, что Байден просто «социально неуклюжий». Такие высказывания он якобы делает потому, что пытается быть милым, но то, что в его голове звучит невинно, на самом деле вызывает по меньшей мере недоумение.

Также некоторые читатели обратили внимание, что если бы подобное высказывание позволили себе предыдущий президент США Дональд Трамп, то это уже стало бы скандалом чуть ли не международного масштаба.

«Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель», — заметил один из читателей.