Лондон, , 08:35 — REGNUM Версию о том, что причиной пандемии коронавирусной инфекции стала утечка SARS-CoV-2 из Уханьского института вирусологии КНР, разведка Великобритании теперь считает правдоподобной. Об этом 30 мая сообщает газета Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что первоначально разведслужбы стран Запада, включая Британию, считали, что версия о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 является маловероятной. Однако на данный момент, как сообщили изданию источники, данная версия была пересмотрена.

Также Times приводит слова источника из разведки США, который заявил об обеспокоенности тем, что в случае, если причина возникновения пандемии коронавируса не будет найдена, «это может произойти снова».

Кроме того, указывается, что, как считает издание, ранее мнениям заявлявших о лабораторном происхождении вируса ученых не давали хода и не публиковали их в научных журналах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая стало известно, что британские и американские спецслужбы начали изучать версию лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.