Пекин, , 08:25 — REGNUM Правительство США сняло все ограничения для американских инвесторов, покупающих ценные бумаги Xiaomi, говорится в заявлении китайской компании для Гонконгской фондовой биржи. Об этом сообщает портал CnTechPost.

В январе 2021 года министерство обороны США внесло Xiaomi и ряд других китайских организаций в список «военных компаний». В заявлении американского военного ведомства говорилось, что эти компании связаны с военными и правительством КНР.

Внесение в этот список означало запрет для граждан США на владение ценными бумагами таких компаний. Позже руководство Xiaomi постаралась оспорить это решение в судебном порядке.

В мае стало известно, что Xiaomi и министерству обороны США удалось договориться об исключении китайской компании из этого списка. В новом заявлении Xiaomi говорится, что окружной суд США по округу Колумбия вынес окончательное решение об отмене всех ограничения в отношении китайской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль компании Xiaomi по итогам первого квартала 2021 года достигла 7,8 млрд юаней ($1,2 млрд).

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