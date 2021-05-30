30 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 10:11 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский политолог и публицист Мариуш Швидер, периодически выступающий со статьями на страницах ИА REGNUM, во время своего посещения Москвы представил в офисе нашей редакции свою новую книгу «Как поляки строили Россию», поделившись также своими соображениями о перспективах развития польско-российских отношений.

В своем объемистом труде, выпущенном издательством Fronda, автор рассказывает о роли поляков в созидании Российского государства на протяжении сотен веков. «Русские и поляки являются славянами, — подчеркнул Швидер. — Я давно отмечаю, как сильны связи между Польшей и Россией, как переплетены судьбы, как с самого начала истории Руси и Польши первая польская королевская династия Пястов и русская Рюриковичей взаимодействовали друг с другом, между ними было 25 браков, ни с какими другими династиями не было такого. Моя книга показывает, сколь многое связывает Польшу и Россию в их истории. Это важно на фоне того, что сегодня в Польше различные пиар-компании и агентства проводят линию на то, чтобы польское общество думало, будто бы поляки всегда враждебно относились к русским. Но это неправда, не было такого».

По его словам, современные поляки не гордятся и не стесняются того, что их потомки принимали участие в строительстве России лишь оттого, что просто ничего не знают об этом. «Да, кто-то слышал о Циолковском, Дзержинском — и все, — говорит Швидер. — Поэтому моя книга и вызвала интерес, люди ее читают и удивляются». Это важно потому, что, на наш взгляд, ретранслируемая польскими медиа российская картинка, включая сложные исторические эпизоды, зачастую грешит упрощенным черно-белым взглядом, в котором черного куда больше белого. Хотя польско-российские отношения в своей совокупности имеют гораздо более широкую палитру оттенков. А в чем причина того, что сейчас Польша и Россия переживают «ледниковый период»? Наш гость в этом контексте привел мнение известного польского профессора Витольда Модзалевского, считающего, что, поскольку Польша и России не имеют друг к другу никаких претензий и заинтересованы в экономическом сотрудничестве, сам Бог велел сотрудничать.

Мариуш Швидер в редакции ИА REGNUM © ИА REGNUM

Однако раздувается рознь, единственное объяснение которой, констатирует профессор, в желании запугать польское обществе «российской угрозой», чтобы оправдать закупки вооружений у США и присутствие американских войск в Польше. Но в польском обществе и среди элит растет все большее и большее сопротивление этому искусственному навязыванию вражды к России, подчеркивает Швидер. По его мнению, Польша очень много теряет от испорченных польско-российских отношений. «Однако у нас есть группы в правящей элите, которые почему-то служат Вашингтону и американским интересам, — говорит он. — Есть версия, что это работает американское военно-промышленное лобби. Пока правительство правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) находится у власти, как мне кажется, улучшение польско-российских отношений по его инициативе вряд ли возможно. Но может произойти следующее: когда американцы поймут, что китайцы их скоро перегонят, что для них Китай — самая большая угроза, то, учитывая, что для США самое главное — это деньги, а Россия американцам с этой точки зрения не угрожает, наступит момент, когда Вашингтон осознает, что с Москвой лучше дружить. Когда улучшатся отношения между США и Россией, а я думаю, что это произойдет, тогда то же самое случится и с Польшей».

Партия Право и Справедливость в Польше Adrian Grycuk

Швидер, сам бывший сотрудник МИД Польши, высоко оценил прибывшего в Москву нового польского посла Кшиштофа Краевского, назвав его «очень хорошим специалистом, который выступает за дружбу, за сотрудничество». Однако миссии Краевского, по словам нашего гостя, могут помешать некоторые силы в Варшаве, которые уже запугивают посла и требуют, чтобы он «жестко вел себя с Москвой». Многое будет зависеть от позиции правящей партии. И это ставит вопрос, произойдет ли потепление польско-российских отношений во время правления «Права и Справедливости» или на это решится какая-то иная политическая сила. Оговорившись, что PiS является предпочтительным вариантов для поляков с точки зрения проводимой ею экономической политики, Швидер тем не менее констатировал значительные провалы внешнеполитического курса правящей партии. Особенно это заметно в отношении России, что странно по той причине, что «Право и Справедливость» выступает за семейные ценности, сохранение традиций. Это сближает Варшаву с Москвой, а глава PiS Ярослав Качиньский, по мнению нашего гостя, «по части моральных устоев намного ближе к президенту России Владимиру Путину, чем к президенту США Джо Байдену и его команде».

МИД Польши (сс)Adrian Grycuk

В ходе беседы с Мариушем Швидером были обсуждены и другие темы, включая взгляды современного польского и российского общества на Вторую мировую войну. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать, что исторические вопросы пока являются главным разделяющим элементом, по которым полякам и россиянам трудно прийти к общему знаменателю. Видимо, тут мы можем пока только постараться услышать точку зрения друг друга, принять ее как данность, оставляя за собой право не согласиться с интерпретациями собеседника.