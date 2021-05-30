Брюссель, , 09:01 — REGNUM Проект совместного заявления для саммита, который намечен на 15 июня и в ходе которого предлагается сообщить о решительном ответе на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России, направил США Европейский союз. Об этом 30 мая сообщает агентство Bloomberg.

«Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия», — говорится в проекте данного заявления.

Кроме того, отмечается, что в ходе данного саммита ЕС и США намерены выступить против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ» и заявить о том, что они собираются вести более тесное сотрудничество в сфере экономики.

«Мы будем поддерживать тесные консультации и сотрудничество по всему спектру общих вызовов и возможностей в рамках нашего всестороннего подхода к Китаю», — также указывается в проекте заявления.

Помимо этого, в нем подчеркивается, что стороны «могут оставить позади споры о торговле», которые были во время нахождения у власти в США бывшего президента страны Дональда Трампа и начать вести более активное сотрудничество в вопросах изменения климата.

При этом также в заявлении предлагается декларировать объединение сил САШ и ЕС «для предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, укрепления власти закона и международного права, защиты прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого «дозреет» само сообщество.