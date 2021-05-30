Сеул, , 08:26 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 480 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 464 случая заражения локальные, ещё 16 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 139 910.

Известно, что показатель ниже 500 человек в сутки зафиксирован в стране впервые с 10 мая.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения пошёл вниз, однако, существует мнение, что снижение показателя связано с выходными днями.

Число жертв пандемии увеличилось на шесть человек — до 1957. 29 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 642 человека. Число выздоровевших увеличилось до 130 381.