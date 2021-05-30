Никосия, , 08:08 — REGNUM Голосование на выборах в однопалатный парламент началось 30 мая на Кипре.

На территории островного государства в 07:00 мск открылись 1 166 избирательных участков, они будут работать до 18:00 мск. Ещё шесть участков для голосования были открыты на территории Греции и в Лондоне в 08:00 по местному времени откроются четыре избирательных участка.

В работе на избирательных участках задействованы 7800 человек, из них 2100 сотрудников полиции. Результаты голосования будут объявлены уже вечером. В Республике Кипр зарегистрировано более 557 тысяч избирателей, но эксперты прогнозируют низкую явку и высокую долю протестного голосования. На 56 мест в парламенте государства претендуют 658 кандидатов, из них 651 представляет 15 партий, а остальные семь — независимые выдвиженцы.

Согласно прогнозам, победу на выборах с большой долей вероятности одержит правящая правоцентристская партия «Демократический сбор». Она одержит победу над левоориентированной Прогрессивной партией трудового народа Кипрас небольшим преимуществом.