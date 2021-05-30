Минск, , 08:14 — REGNUM Белорусская национальная авиационная компания «Белавиа» пока не будет осуществлять полеты в Крым. Об этом 30 мая заявил гендиректор компании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал он.

Также Чергинец пояснил, что в данном случае еще есть и коммерческий момент, так как, по его словам, во время нахождения Крыма в составе Украины, рейсы «Белавиа» туда совершались с перерывами.

«То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — добавил гендиректор компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил, что авиакомпании «Белавиа» намерена компенсировать издержки от закрытия воздушного пространства западных стран увеличением количества полетов в страны СНГ.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.