Москва, , 07:46 — REGNUM Необходимость отказа от семейства автомобилей LADA Vesta связана с переходом на новую платформу CMF-B. Об этом сообщается в корпоративной газета АвтоВАЗа «Волжский автостроитель».

Автомобили семейства LADA Vesta выпускаются на собственной платформе АвтоВАЗа Lada B/C. К 2025 году компания планирует полностью перейти на платформу CMF-B альянса Renault-Nissan.

Необходимость перехода на новую платформу в АвтоВАЗе объясняют несколькими причинами. Во-первых, технические характеристики платформы Lada B/C не позволяют использовать её для производства кроссоверов и внедорожников. Во-вторых, электронная архитектура этой платформы не подходит для внедрения элементов активной безопасности и контроля (например, расширенного круиз-контроля).

«Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», — подытожили в АвтоВАЗе.

Планируется, что переход на платформу CMF-B будет завершён к 2025 году. На базе новый платформы будут выпускаться все новые модели LADA.

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