Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Литве запланировала на предстоящей неделе группа сенаторов Конгресса США. Об этом 30 мая сообщает телеканал Fox News.

В группу вошли сенаторы верхней палаты Конгресса США от обеих партий. Отмечается, что решение о поездке в Литву было принято в свете инцидента с самолетом компании Ryanair, который американские законодатели охарактеризовали как «явное нарушение международного права». В ходе встречи с Тихановской сенаторы намерены выразить свою «непоколебимую поддержку» народу Белоруссии.

Также в Литве у сенаторов намечена встреча с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом. Уточняется, что после посещения Литвы сенаторы отправятся в Грузию и на Украину. В этих странах у американских законодателей состоятся встречи с высокопоставленными чиновниками. А на Украине сенаторы Джин Шахин и Роб Портман намерены побеседовать с журналистами на тему важности «незамедлительной активизации борьбы с коррупцией и поддержки свободных и независимых СМИ»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США анонсировали введение санкций в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair.

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