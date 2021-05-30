Лондон, , 07:21 — REGNUM Британская компания OneWeb планирует начать предоставлять услуги спутникового доступа к сети интернет после следующего запуска пакета космических аппаратов. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Twitter.

Очередной запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с пакетом спутников британской компании OneWeb состоялся 28 мая. В ходе этого запуска на орбиту было выведено 36 космических аппаратов, после чего общий состав группировки достиг 218 спутников.

«Мы уже имеем 218 спутников на орбите и находимся на расстоянии одного запуска от возможности предоставления услуг связи», — сообщили в OneWeb.

В компании добавили, что на первом этапе спутниковый интернет будет доступен в регионах Земли, расположенных севернее 50 градусов широты. В OneWeb планируют начать предоставлять услуги связи до конца текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что следующий запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутникам OneWeb с космодрома «Восточный» назначен на 1 июля.

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