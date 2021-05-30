Вирджиния, США, , 07:16 — REGNUM Осуждённый за шпионаж в пользу России бывший офицер спецназа Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс попытался отменить своё признание вины в США. Об этом 30 мая сообщает агентство Associated Press.

Экс-спецназовец был приговорён судом американского штата Вирджиния к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России. На суде Дзибински-Деббинс признал свою вину и принёс извинения за содеянное, пояснив, что стал «жертвой российской разведки».

Из своей тюремной камеры в городе Александрия экс-спецназовец подал ходатайство, в котором просил отозвать признание вины. При этом мотивов своего решения он не пояснил. По данным агентства, прокуроры отметили, что оснований для отзыва признания у осуждённого нет. Через два дня после подачи Дзибински-Деббинсом ходатайства его адвокат подал прошение об отклонении документа.

Уточняется, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что экс-спецназовец сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. Якобы он неоднократно ездил в Россию, где получил кодовое имя и подписал документы, подтверждающие его желание служить России.

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