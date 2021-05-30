Париж, , 06:50 — REGNUM Неизвестные ранее широкой публике письма французского писателя Антуана Сент-Экзюпери к его музе, художнице Консуэло Сунсин-Сандовал, опубликовал издательский дом «Галлимар» в Париже. Об этом 29 мая сообщается на официальном сайте издательского дома.

Отмечается, что именно в этой переписке родился сюжет знаменитой повести «Маленький принц», которая впоследствии была переведена на 457 языков и по количеству переводов её опередила только Библия. Письмо, в котором был изложен литературный замысел повести, писатель направил своей возлюбленной и будущей супруге из Буэнос-Айреса в 1930 году.

«Жил-был ребёнок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть», — так описывает сюжет своей будущей книги Сент-Экзюпери.

Писатель и его муза поженились в 1931 году и большую часть своего времени Сент-Экзюпери посвящал литературе и журналистике, оставаясь при этом пилотом. Исследователь его творчества Ален Вирконделе заметил, что «в его глазах писатель не мог быть просто рассказчиком историй, он был обязан находиться в центре событий».

Сент-Экзюпери стал единственным иностранцем, которому было позволено подняться на борт самолета АНТ-20 «Максим Горький» в 1935 году. Он писал репортажи из охваченной гражданской войной Испании и сражался в фронтовой авиации в период немецкого вторжения во Францию, демобилизовавшись после оккупации страны.

Весной 1943 года писатель возвращается во французскую армию. После этого он и Консуэло Сунсин-Сандовал больше никогда не виделись. В конце июля Сент-Экзюпери отправился в полёт с авиабазы на Корсике для проведения фотосъёмки, его миссия была секретной. Самолёт писателя исчез в районе широты Марселя, его фрагменты были обнаружены лишь в 2003 году. Супруга писателя ушла из жизни в 1979 году.

В честь 75-й годовщины выхода в свет во Франции книги «Маленький принц» на родине Сент-Экзюпери в городе Лионе открылась выставка «Маленький принц на планете людей». Отмечается, что самая известная книга писателя разошлась в мире тиражом более 200 млн экземпляров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переводе книги «Маленький принц» на язык жителей индонезийского острова Бали.

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