30 мая 2021 | Время чтения 4 мин

О противоправных фактах в отношении военнослужащих стало известно после проверки, о результатах которой рассказала в соцсетях челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. Она посетила воинскую часть из-за обращения, которое поступило к ней от её коллеги в Пермском крае Павла Микова — среди пострадавших были пермяки и жители некоторых других регионов России.

Александр Комаров, , 10:12 — REGNUM В Челябинской области на уходящей неделе разразился ещё один армейский скандал. В танковой дивизии в Чебаркуле сержант избивал военнослужащих срочной службы. Пострадавшие оказались из нескольких регионов России. Обошлось без смертей, тем не менее произошедшее активно обсуждали на форумах и в соцсетях.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

О противоправных фактах в отношении военнослужащих стало известно после проверки, о результатах которой рассказала в соцсетях челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. Она посетила воинскую часть из-за обращения, которое поступило к ней от её коллеги в Пермском крае Павла Микова. Оказалось, что среди пострадавших были и пермяки.

«Сегодня в срочном порядке выехала туда и вместе с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым встретилась с солдатами. С несколькими ребятами, которые стали свидетелями неуставных отношений, побеседовала наедине — без «людей в погонах». Предельно откровенно ребята рассказали об инцидентах. Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащих младшего командного состава», — написала Сударенко.

Военный прокурор Чебаркульского гарнизона Рустам Рахимов Ombudsman74.ru

Также она добавила, что свою проверку провела военная прокуратура. Теперь следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Омбудсмен подчеркнула, что в целом служить военнослужащим там нравится. Также, по её словам, случаи неуставных отношений уже стали редкостью, а если они выявляются, то военная прокуратура оперативно реагирует на такие факты и не замалчивает их.

В комментарии к её публикации Дмитрий П. отметил, что формулировка «неуставные отношения» очень обтекаемая, но часто за ней скрывается конкретное преступление. «Вот следственные органы и дадут оценку!» — ответила ему Сударенко.

А Анна К. написала, что Чебаркуль с неуставными отношениями «уже оскомину наел», и об этом знают в военном подразделении СКР. «Лишь бы в этом случае наконец привлекли к ответственности виновных. Ранее все отказные материалы были. Очень надеюсь на Вашу помощь военнослужащим в этом деле. Не одна уже ситуация известна мне», — говорит женщина.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области встретилась с солдатами-срочниками танковой дивизии г. Чебаркуля Ombudsman74.ru

Сержанта уже отстранили от службы, на время следствия. А тем временем ситуацию продолжают обсуждать в интернете. Дмитрий Д. выразился весьма эмоционально. «Это не армия, это позор!» — написал гражданин. По его мнению, многое в части зависит от от руководства и от его отношения к подчинённым. Есть части, в которых всё хорошо, но там и майоры нормальные. При этом в некоторых других частях встречаются и дедовщина, и факты поборов с военнослужащих, и другие неприятные вещи, считает гражданин.

В комментариях на портале 74.ru многие считают, что сержант виноват и должен понести наказание. Некоторые даже полагают, что он «беспределил» не один. Есть у граждан претензии и к министру обороны России Сергею Шойгу. «Это такой у вас в армии порядок???» — гневно обращается к нему один из граждан. А некий Дилетант полагает, что это не армия больна, а общество. «Мне на днях чуть лицо не набили пьяные посетители алкомаркета», — обосновал он своё замечание.

Есть среди комментариев и лучи поддержки пермякам, которые не стали молчать о таких фактах. «Молодцы пермяки! А то у нас привыкли безнаказанно издеваться. Может, хоть сейчас не смогут замять», — написал анонимный пользователь.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области встретилась с солдатами-срочниками танковой дивизии г. Чебаркуля Ombudsman74.ru

Впрочем, часть граждан, наоборот, заступились за сержанта. Так, пользователь Шокерфэйс считает, что настоящим мужчиной нельзя стать без преодоления трудностей.

«Да, сержанты требовательны! Они учат правильно обращаться с оружием, строевой подготовке, как вести себя в столовой и на отдыхе, как ухаживать за одеждой и обувью! Конечно, маменькиным сынкам, которым мамочка завязывала шнурки, это не нравится!» — написал уралец.

Своими рассказами поделились и уже бывшие солдаты-срочники. Один из них служил в 1980-х годах и говорит, что бывало всякое. «И мордобой, и стояние на табуретке. Но если ты мужик, да ещё и в армию призван, выноси все невзгоды, иначе кому ты нужен? Блогером быть?» — написал один давно отслуживший.

А некий Гость считает, что человека никто не может унизить, кроме него самого. Он напомнил другим сцену из фильма «Форрест Гамп», где Гамп и его друг Джаббой трут пол зубными щётками и ни один из них не чувствует себя униженным.

«Не говорю, что так и надо. Просто — кому-то слово «шайтан» — унижение, кому-то — похвала», — высказался уралец.

Некоторые граждане полагают, что отвечать за произошедшее должен не сержант, а более высокопоставленные командиры. «Только так может что-то измениться в армии. Все понимают, что армейские приколы, шутки никуда не денутся, но ведь не до убийств и увечий?!!» — написал один из форумчан. А второй считает, что эта проблема должна решаться системно. По его словам, в армии уже сменилось много поколений военнослужащих, но проблемы одинаковые. И дело здесь не столько в военнослужащих, сколько в самой системе.

«У солдат срочной службы нет мотивации. Зарплаты у них нет, материальная мотивация, значит, недоступна. Остается моральная мотивация, это выговор перед строем по уставу, это ругань в адрес срочника. Она мало действенна. Какая ещё осталась мотивация? Правильно, физические наказания», — считает гражданин.

Есть и хорошие отзывы об армии и, в частности, о дивизии в Чебаркуле. Некий Никита похвастался в интернете тем, что именно там познакомился со своим другом. «Спасибо армии», — написал челябинец.