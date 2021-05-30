Санкт-Петербург, , 06:11 — REGNUM Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 29 мая журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в Санкт-Петербурге из-за влияния антициклона до конца предстоящей недели ожидаются ясные дни и белые ночи. Отсутствие облачности сделает ночи в городе «более ощутимыми».

Также Вильфанд заявил, что белые ночи будут становится явственнее к дню летнего солнцестояния. Метеоролог отметил, что участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начнёт свою работу в Санкт-Петербурге со 2 июня, повезёт наблюдать белые ночи во всей красе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозках, которые ожидаются в ряде регионов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Метеоролог рассказал о предстоящих заморозках в ряде регионов России