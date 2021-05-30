Теннеси, , 05:45 — REGNUM Легкомоторный самолёт Cessna C501, на борту которого находились семь человек, упал в озеро в американском штате Теннесси. Об этом 30 мая сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что самолёт вылетел из города Нэшвилл в штат Флорида, конечной точкой перелёта был города Палм-бич. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлёта.

В настоящее время спасателям удалось обнаружить тело одного из пассажиров. Судьба остальных людей, находившихся на борту самолёта, в настоящее время неизвестна. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.

Причины и обстоятельства, приведшие к авиакатастрофе, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате крушения одномоторного самолёта на территории горнолыжного курорта в американском штате Юта.

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