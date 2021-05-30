Лондон, , 05:30 — REGNUM Версию о том, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории института вирусологии КНР в Ухане считает правдоподобной разведка Великобритании. Об этом 30 мая сообщила газета The Sunday Times, ссылаясь на осведомлённый источник в спецслужбах Соединённого Королевства.

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Изначально все западные спецслужбы считали маловероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Но теперь, по данным издания, в связи с переоценкой позиции, эта версия стала рассматриваться как одна из правдоподобных.

Отмечается, что неназванный источник был обеспокоен тем, что если причина появления поразившего весь мир вируса не будет найдена, то подобная ситуация может повториться вновь. Также издание напоминает, что работы учёных, придерживавшихся гипотезы об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 отказывались публиковать все серьёзные научные издания, в том числе британский журнал Nature.

В свою очередь, Китай неоднократно опровергал утверждения о лабораторном происхождении коронавируса. В марте текущего года международная миссия экспертов после посещения Китая опубликовала доклад, в котором самым вероятным сценарием происхождения коронавируса нового типа был признан тот, согласно которому инфекция передалась от животного к другому животному, а после этого к человеку. Искусственное происхождение инфекции было объявлено наименее вероятной из всех гипотез.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецслужбы США и Великобритании начали изучение версии лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

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