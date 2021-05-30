Юта, США, , 04:58 — REGNUM Один человек погиб, один получил травмы в результате крушения одномоторного самолёта в американском штате Юта. Об этом 30 мая сказано в пресс-релизе местной пожарной службы.

Крушение воздушного судна произошло в городе Иден на территории горнолыжного курорта Паудер-Маунтин. Разбился одномоторный самолёт, на борту которого находились два человека. После падения самолёт загорелся, прибывшим на место происшествия пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

На месте происшествия скончался один из находившихся на борту самолёта людей, второй был госпитализирован в ожоговый центр. Заместитель главы местного пожарного отдела Дэвид Рид уточнил, что пострадавший получил ожоги 60% тела. Причины и обстоятельства авиапроисшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта в американском штате Техас.

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