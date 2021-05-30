Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Два иранских судна, которые могут направляться в Венесуэлу, попали в поле зрения спецслужб США, Об этом 29 мая сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в администрации Белого дома.

Конечный пункт назначения иранских кораблей остаётся неизвестным для представителей американских спецслужб. Также неизвестно, какой груз находится на борту судов. Предполагается, что Иран намеревается направить суда в Венесуэлу.

Отмечается, что должностные лица в правительстве Венесуэлы получили предупреждение о том, что решение принимать суда из Ирана будет ошибочным. Однако разведсообщество США полагает, что иранские корабли могут изменить конечный пункт прибытия судов. Уточняется, что Пентагон и Белый дом отказались от комментариев относительно создавшейся ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран советует США и Великобритании сосредоточиться на возрождении СВПД