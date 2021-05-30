Брюссель, , 04:30 — REGNUM Проект совместного заявления против «враждебных действий России» направили властям США представители стран Евросоюза (ЕС). Об этом 29 мая сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, представители стран ЕС предложили США выступить с совместным заявлением на саммите лидеров стран Евросоюза и США. Саммит состоится в Брюсселе 15 июня, за день до личной встречи президентов России и США, намеченной на 16 июня в Женеве.

По предварительной информации, страны ЕС и США готовятся заявить об укреплении экономических связей и выступить против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ».

«Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия», — сказано в проекте документа.

Кроме того, в документе говорится о совместных консультациях и тесном сотрудничестве «по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих многосторонних подходов к Китаю». Страны Евросоюза предлагают США объединить силы для «предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, укрепления власти закона и международного права, защиты прав человека».

Отмечается, что проект документа находится в стадии проработки, ряд формулировок может быть изменён.

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