Бразилиа, , 03:51 — REGNUM Акции протеста против политики властей по пандемии COVID-19 состоялись в нескольких городах Бразилии. Об этом 30 мая сообщает новостной портал G1.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Митинги состоялись в 24 бразильских штатах и в федеральном округе. Протестующие выступили против политики властей и президента Жаира Болсонару по пандемии коронавируса. Демонстранты шли по улицам городов маршем и призывали власти соблюдать права граждан в сфере здравоохранения.

В частности, люди требовали от властей страны начать массовую закупку вакцин от COVID-19 и оказывать экстренную помощь населению. Часть протестующих призывала к импичменту президента Бразилии.

В городе Ресифи сотрудники военной полиции разогнали демонстрантов, применяя резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии за сутки было выявлено около 50 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на рекордные показатели заболеваемости, президент страны Болсонару вновь обратился в Федеральный верховный суд с просьбой признать незаконным карантин, введённый в конце мая властями трёх бразильских штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии за сутки выявили почти 50 тыс. зараженных коронавирусом