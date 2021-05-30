Анкара, , 03:30 — REGNUM Церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Как сообщает агентство Anadolu, об этом 29 мая объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган пояснил, что целью строительства канала является повышение геостратегической значимости Стамбула. Канал станет новой судоходной артерией в западной части Стамбула и соединит Чёрное и Мраморное моря. Президент Турции уточнил, что на берегах канала будет построены два города.

Кроме того, морское сообщение через новый канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, которая ограничивает проход через проливы военных судов нечерноморских стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Эрдоган сообщил о сроках начала строительства канала в обход пролива Босфор.

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