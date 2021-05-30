Минск, , 03:12 — REGNUM Авиаперелётов в Крым пока нет в планах белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом 30 мая заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» генеральный директор компании Игорь Чергинец.

Как пояснил Чергинец, вопрос о перелётах в Крым будет рассмотрен только после политического признания региона частью России. Кроме того, директор «Белавиа» уточнил, что когда Крым был частью Украины, авиакомпания осуществляла туда перелёты с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2020 году пояснял, что транспортного сообщения между Белоруссией и Крымом нет в связи с позицией президента Республики Александра Лукашенко, который стремится к выстраиванию добрососедских отношений с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму призвали власти Белоруссии открыть прямое авиа‑ и железнодорожное сообщение с полуостровом. По мнению постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, связи между Россией и Белоруссией должны развиваться на фоне санкций и западной агрессии.

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