Каир, , 02:29 — REGNUM Предварительные итоги расследования причин и обстоятельств гибели экс-главы службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя обнародованы генеральной прокуратурой Египта. Заявление ведомства опубликовано на официальной странице в Facebook.

Виктор Гвоздь погиб во время дайвинга в Дахабе, его тело было доставлено в центральную больницу города. В результате опроса друга погибшего, инструктора по дайвингу и других свидетелей было установлено, что у экс-главы украинской разведки была международная лицензия, разрешающая ему погружение на глубину до ста метров.

Сопровождавший Гвоздя друг, также гражданин Украины, рассказал, что на глубине около 40 метров увидел, как мужчина начал очень быстрый подъём на поверхность. После подъёма 62-летний экс-глава разведки Украины был ещё жив, ему сначала пытались оказать первую помощь на месте, затем доставили в больницу, где провели реанимационные мероприятия. Спасти мужчину не удалось.

Генпрокуратура Египта предварительно установила, что смерть гражданина Украины наступила в результате резкого кислородного истощения организма из-за быстрого подъёма с глубины. Никакой уголовной подоплёки в гибели экс-главы службы внешней разведки Украины найдено не было.

В заявлении Генпрокуратуры сказано, что в дальнейшем будет проведена патолого-анатомическая судмедэкспертиза и будет обследовано оборудование для дайвинга, в том числе будет установлена пригодность его для погружений на большую глубину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели на египетском курорте Дахаб бывшего руководителя службы внешней разведки Украины.

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