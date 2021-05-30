Москва, , 01:13 — REGNUM Заморозки ожидаются в ряде регионов на севере Поволжья, в Сибири, в центре Европейской части России и в Северо-Западном федеральном округе. Об этом 29 мая рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что понижение температуры воздуха до — 3 градусов ожидается в ночь с 30 на 31 мая в Ленинградской области, а в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, а также в Карелии, Новгородской области температура воздуха понизится до — 2 градусов.

На юге Сибирского федерального округа ожидаются небольшие заморозки, здесь температура воздуха упадёт до −5…−7 градусов. В Хакасии ожидается похолодание до — 7 градусов. В Новосибирской области в ночь с 30 на 31 мая ожидается понижение температуры до минус 2 градусов, в Томской и Кемеровской областях столбики термометров опустятся до — 3 градусов, такая же ситуация в Алтайском крае.

При этом Вильфанд отметил, что на смену резкому похолоданию в сибирских регионах придёт аномальная жара, температура воздуха составит +33 градуса, затем ожидается очередное понижение температуры.

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