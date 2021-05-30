Подгорица, , 07:33 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, который отказался подписывать основополагающий договор с сербской православной церковью (далее — СПЦ) в Белграде, 29 мая обвинил коалиционных партнеров-лидеров просербского Демократического фронта в том, что они хотят свергнуть правительство. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Во время визита в белградский патриархат сербской православной церкви 29 мая вечером, где проводилось церковное собрание, на котором после смерти митрополита Амфилохия должен был быть избран новый глава СПЦ в Черногории, Кривокапич не захотел подписывать основополагающий договор между Черногорией и СПЦ.

«Насколько я вижу сейчас, политическая игра, которая открыто разыгрывается за пределами СПЦ, я населению Сербии и Черногории в СМИ представлен как предатель всего народного, всего сербского, всего черногорского, а теперь, наконец, и всего церковного», — подчеркнул Кривокапич.

Он сообщил также, что основополагающий договор с СПЦ должен быть подписан исключительно в Черногории.