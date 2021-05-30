Пекин, , 00:51 — REGNUM Стыковку с базовым модулем орбитальной станции совершил грузовой космический корабль КНР «Тяньчжоу-2». Об этом 30 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань в Китае в 20:55 по местному времени (15:55 мск 29 мая). Грузовой корабль «Тяньчжоу-2» успешно отделился от носителя и совершил выход на заданную орбиту. В 00:01 мск состоялась состыковка космического грузовика с модулем орбитальной станции.

На борту грузового космического корабля находится запас топлива и других грузов, которые понадобятся экипажу строящейся станции. В том числе грузовой корабль привёз 1,95 тонны топлива и два скафандра, предназначенные для выхода в открытый космос.

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