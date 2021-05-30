Загреб, , 00:41 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 5971 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 338 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 29 мая.

К аппаратам-ИВЛ подключено 88 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2557.

В Хорватии 355 955 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 8002.

Напомним, что раннее 28 мая в Хорватии был подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 21 смертельный случай.