Подгорица, , 00:41 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались от COVID-19. Из больницы выписались 80 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 29 мая со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 566, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1583 человека.

Напомним, что 28 мая в Черногории было подтверждено 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.