Лондон, , 00:20 — REGNUM 29 мая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» лондонский «Челси» в рамках финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил 21-летний немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц после передачи Мейсона Маунта. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили Илкай Гюндоган, Антонио Рюдигер и Габриэль Жезус. На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Челси»)

Удары 6/8

Удары в створ ½

Владение 58%/42%

Угловые 3/1

Нарушения 14/13

Оценки WhoScored 6,33/6,90

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко, Гюндоган, Силва (Фернандиньо, 64'), Фоден, Стерлинг (Агуэро, 77'), де Брёйне (Жезус, 60'), Марез.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва (Кристенсен, 39'), Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Джеймс, Маунт (Ковачич, 80'), Хаверц, Вернер (Пулишич, 66').

Выйдя на замену на 66-й минуте, Кристиан Пулишич стал первым американцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

Лондонский «Челси» одержал победу в Лиге чемпионов впервые за последние девять лет. В последний раз «пенсионеры» побеждали в самом престижном турнире Европы в 2012 году. В финале ЛЧ сезона 2011/12 «Челси» одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 1:1 (серия пенальти — 4:3).