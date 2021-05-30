Анкара, , 00:41 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 220 162 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7656 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 137 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 29 мая.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 235 978, смертельных случаев — до 47 271.

Было объявлено, что общее количество случаев увеличилось до 5 235 978 человек, общее количество выздоровевших пациентов выросло до 11 180, уровень пневмонии у пациентов составил 3,1%, а число тяжелобольных выросло до 1391 человека.